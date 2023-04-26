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08:51, 26 апреля 2023Экономика

Россиянам рассказали о малоизвестных выплатах и способах их получить

Доцент РУДН Гиринский рассказал о разовых и постоянных выплатах на детей и пенсионеров

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России существует множество выплат, которые носят заявительный характер. Гражданин должен знать о своих правах и сам подавать документы для получения пособия. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Среди таких малоизвестных выплат (разовых и постоянных) экономист выделил, например, пособия на детей или дополнительные выплаты для пенсионеров.

К примеру, при рождении ребенка выплаты полагаются всем семьям по умолчанию. В то же время существует адресная поддержка семей, например, многодетные семьи могут рассчитывать на разовые пособия к 1 сентября или материальную помощь в День матери. Кроме того, при оформлении необходимых документов до десяти тысяч рублей могут получить малообеспеченные родители детей, идущих в первый класс. При начислении учитывается ряд факторов: доход, который приходится на каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст родителей и место их работы.

Пенсионеры же могут получить выплаты по достижении юбилея в официальном браке в течение 50 лет и более — пособие составит от 10 до 30 тысяч рублей. Если при выходе на пенсию у россиянина на иждивении есть малолетние дети, то ему также могут быть назначены дополнительные ежемесячные выплаты. В зависимости от региона пенсионер может получить пособие и ко дню рождения, если это юбилейная дата.

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Мария Грушко
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