Ряду россиян повысят пенсию с 1 мая

Доцент РЭУ Иванова-Швец заявила о повышении пенсии россиянам старше 80 лет с 1 мая

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что с 1 мая у ряда россиян увеличится пенсия. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Иванова-Швец заявила, что повышение пенсий ждет россиян старше 80 лет. «Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — уточнила она.

Эксперт уточнила, что Социальный фонд обладает необходимой информацией о пенсионерах, поэтому, скорее всего, не потребуется писать дополнительное заявление для увеличения выплаты. В частности, это правило распространяется на россиян, уволившихся в январе или принесших свидетельства для учета стажа.

Однако фонд следует уведомить о появлении новых иждивенцев, поскольку в этом случае россиянам полагается надбавка. Для этого важно самому обратиться с заявлением.

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