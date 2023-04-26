Disney подала иск к губернатору Флориды Рону Десантису

Корпорация Walt Disney подала иск в суд к губернатору Флориды Рону Десантису

Компания Walt Disney подала иск в суд к губернатору Флориды Рону Десантису. Об этом сообщает CNN.

Студия обвиняет Десантиса в том, что он пытается «превратить свою власть в оружие» против Disney и нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. Отмечается, что губернатором была организована кампания, которая направлена против ее бизнеса во Флориде.

В 2022 году власти штата запретили учителям говорить со школьниками о сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Студия раскритиковала этот закон, после чего власти Флориды решили ужесточить контроль над округом со специальным режимом налогообложения, в котором расположен огромный парк развлечений Disney.

СМИ писали, что наблюдательный совет по туризму в Центральной Флориде, которому подконтролен парк, оказался в руках сторонников Десантиса. В компании заявили, что это было сделано с нарушениями.

Губернатора обвинили в том, что его действия угрожают корпорации, а также ставят под угрозу экономическое будущее региона и нарушают конституционные прав».

Ранее калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» обратился в суд по интеллектуальным правам, чтобы отсудить у Disney товарные знаки «Пираты Карибского моря» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». Производитель крепких напитков требует досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по причине их неиспользования Disney.