Российский производитель водки решил судиться с Disney

Российский производитель водки «Кристалл» решил отсудить товарный знак у Disney

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» обратился в суд по интеллектуальным правам, чтобы отсудить у Disney товарные знаки «Пираты Карибского моря» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», пишут «Ведомости».

Производитель крепких напитков требует досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по причине их неиспользования Disney. Последнее заседание по этому делу состоялось в феврале, суд тогда решил перенести предварительное заседание на август — к этому времени зарубежная компания должна представить отзыв на исковое заявление и доказать использование товарных знаков.

Завод «Кристалл» находится в Обнинске. Он выпускает водку под флагманскими брендами «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», а также по контракту разливает «Хортицу». Компания не впервые прибегает к использованию названий популярных фильмов в своей продукции. «Кристалл» уже зарегистрировал права на товарные знаки «Фантомас» и «Гладиатор».

Производитель подал заявки на регистрацию товарных знаков «Пираты Карибского моря» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». Их охрана истекает в мае-июне 2023 года. По словам юристов, если Роспатент одобрит заявки, то «Кристалл» получит эксклюзивные права на использование этих брендов. Эксперты предполагают, что компания намерена выпускать под ними крепкие напитки.

Российские производители крепкого алкоголя активно наращивают выпуск спиртного на фоне ухода западных брендов. По оценке NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, 20 марок джина и 13 брендов ликеров. Однако заместить выбывший объем импорта им не удастся, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Кроме того, в 2023 году им предстоит серьезная конкуренция с новыми зарубежными брендами.