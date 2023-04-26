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20:51, 26 апреля 2023Ценности

50-летняя Дита фон Тиз вышла в свет в прозрачном платье

50-летняя фотомодель Дита фон Тиз появилась на ужине в Лос-Анджелесе в прозрачном платье

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица Хизер Рене Свит, более известная как Дита фон Тиз, вышла в свет в откровенном наряде. Соотвествующие фото приводит издание Daily Mail.

50-летняя знаменитость появилась на ужине у бассейна, организованном платформой по продаже одежды Net-A-Porter и модным брендом Erdem в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, США. Так, звезда выбрала для мероприятия прозрачное платье голубого цвета, оформленное кружевами и корсетным верхом.

Кроме того, ее образ дополнили укороченный жакет в тон наряду, серебристый клатч и очки в черной оправе. Также стилисты уложили волосы артистки в фирменные объемные локоны, а визажисты, в свою очередь, нанесли на ее губы красную помаду.

В декабре 2022 года Дита фон Тиз повторила свой культовый номер в откровенном образе. Знаменитость приняла участие в презентации, организованной в честь открытия нового отеля The Standard в Бангкоке, Таиланд. Звезда исполнила танец топлес в огромном хрустальном бокале. На ней были полупрозрачные трусы, а серебристые накладки с кисточками прикрывали соски на обнаженной груди.

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Мария Винар
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