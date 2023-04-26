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09:43, 26 апреля 2023Россия

Под Москвой два дрона упали на территории частных домов

Shot: в Подмосковье на территории частных домов упали два дрона

Фото: AeroDrone / Handout / Reuters

Два дрона упали на территории частных домов в Подмосковье. Об этом со ссылкой на собственный источник в среду, 26 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

Первый коптер без опознавательных знаков рухнул 25 апреля в районе 17:00 около дома жителя деревни Новосидориха в Шатурском районе. Его длина составляет примерно 20 сантиметров.

Второй БПЛА — SJRC F11 с камерой — залетел за забор и приземлился на территории участка в деревне Обухово в Раменском городском округе в районе 20:00. Взрывчатки в нем не оказалось. Кто запустил беспилотники, неизвестно.

Ранее в разных районах Подмосковья нашли три квадрокоптера без опознавательных знаков с камерами. Один из них — на территории СНТ "Уголек" в Богородском городском округе.

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Евгения Куликова
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