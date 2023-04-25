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09:50, 25 апреля 2023Россия

В Подмосковье нашли три квадрокоптера без опознавательных знаков

В разных районах Подмосковья нашли три квадрокоптера без опознавательных знаков с камерами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В разных районах Московской области нашли три квадрокоптера без опознавательных знаков. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Накануне на территории СНТ "Уголек" в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков. Он выявлен приблизительно в 4 километрах от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой», — сообщил собеседник агентства.

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Он уточнил, что еще два таких же дрона нашли в других районах Подмосковья. Обнаруженные аппараты направили на экспертизу для того, чтобы установить их владельца и узнать, с какой целью они были запущены.

О том, что под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой, писал Shot T 25 апреля. По его данным, беспилотник черного цвета с красными лопастями без опознавательных знаков обнаружили в СНТ «Уголек». За несколько часов до этого жительница Серпухова видела черный беспилотник, который пролетал над городом, и сообщила об этом в полицию.

Днем ранее, 24 апреля, беспилотник со взрывчаткой упал в СНТ «Заря» — этот населенный пункт находится в четырех километрах от СНТ «Уголек», где 25 апреля нашли новый дрон.

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Анастасия Шейкина
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