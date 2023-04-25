Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:20, 25 апреля 2023Россия

Под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой

SHOT: дрон-разведчик с камерой и микрофоном нашли на территории СНТ «Уголек» в Подмосковье

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Московской области нашли дрон-разведчик, оснащенный камерой и микрофоном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, беспилотник черного цвета с красными лопастями без опознавательных знаков обнаружили в СНТ «Уголек». Известно, что за несколько часов до этого жительница Серпухова видела черный беспилотник, который пролетал над городом, и сообщила об этом в полицию.

Днем ранее, 24 апреля, беспилотник со взрывчаткой упал в СНТ «Заря» — этот населенный пункт находится в четырех километрах от места, где 25 апреля нашли новый дрон.

Упавший накануне дрон принадлежит модели UJ-22 Airborn украинского производства. У беспилотника закончилось топливо в баке. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили возможности ВСУ провести удачное контрнаступление
Психолог перечислила главные принципы здоровых отношений
Потерявшему интерес к сексу пожилому мужчине дали совет
В ЛНР заявили о готовности украинских военных к контрнаступлению
В московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов
Последствия крушения вертолета санавиации под Волгоградом показали на видео
Двоих ранее судимых россиян осудят за убийство инкассатора в 2011 году
Под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой
Белорусские власти придержали средства россиян
В НАТО раскрыли настоящую цель Китая по конфликту на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.