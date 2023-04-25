Под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой

SHOT: дрон-разведчик с камерой и микрофоном нашли на территории СНТ «Уголек» в Подмосковье

В Московской области нашли дрон-разведчик, оснащенный камерой и микрофоном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, беспилотник черного цвета с красными лопастями без опознавательных знаков обнаружили в СНТ «Уголек». Известно, что за несколько часов до этого жительница Серпухова видела черный беспилотник, который пролетал над городом, и сообщила об этом в полицию.

Днем ранее, 24 апреля, беспилотник со взрывчаткой упал в СНТ «Заря» — этот населенный пункт находится в четырех километрах от места, где 25 апреля нашли новый дрон.

Упавший накануне дрон принадлежит модели UJ-22 Airborn украинского производства. У беспилотника закончилось топливо в баке. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.