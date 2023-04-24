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08:19, 24 апреля 2023Россия

Появились подробности об упавшем дроне-камикадзе в Подмосковье

Shot: упавший в Подмосковье дрон-камикадзе оказался начинен 17 килограммами взрывчатки

Фото: Telegram-канал Shot

Упавший в Подмосковье дрон-камикадзе оказался начинен 17 килограммами взрывчатки. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По информации издания, жительница СНТ «Заря» в Богородском городском округе обнаружила беспилотник в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

По предварительной версии, модель рухнувшего аппарата — UJ-22 Airborn украинского производства. У дрона закончилось топливо в баке. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.

Сведений о том, откуда именно был запущен беспилотник, пока не приводится.

О происшествии стало известно в понедельник, 24 апреля.

13 апреля сообщалось, что сотрудники ТЭЦ-29 в Электростали заметили беспилотник в небе над станцией. До этого на одной из линий электропередачи (ЛЭП) произошло короткое замыкание, из-за чего под ней выгорела трава. Пострадавших в результате инцидента не было.

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Анна Щербакова
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