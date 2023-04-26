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02:39, 26 апреля 2023Мир

Оппозиция Турции пожелала почувствовавшему себя плохо Эрдогану выздоровления

Кандидат от оппозиции Кылычдароглу пожелал президенту Эрдогану скорейшего выздоровления
Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Umit Bektas / Reuters

Единый кандидат от оппозиции на выборах 14 мая Турции Кемаль Кылычдароглу пожелал лидеру страны Реджепу Тайипу Эрдогану, почувствовавшему себя плохо во время прямого эфира, скорейшего выздоровления в своем Twitter.

«Я передаю пожелания скорейшего выздоровления уважаемому господину Эрдогану», — написал Кылычдароглу. Здоровья турецкому президенту пожелала и лидер оппозиционной «Хорошей» партии Мерал Акшенер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира 25 апреля, когда он давал интервью местным телеканалам. Позже он объяснил, что подхватил желудочный грипп. Представитель президента Ибрагим Калын заверил, что у Эрдогана крепкое здоровье, и тот находится «в добром здравии».

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Марина Совина
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