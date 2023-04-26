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01:28, 26 апреля 2023Мир

Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира

Президент Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира из-за желудочного гриппа
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mehmet Masum Suer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что эфир был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. После длительной паузы Эрдоган вернулся в прямой эфир, попросив у зрителей прощения и пожелав им здоровья. «Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп», — поделился он. Президент рассказал, что думал об отмене интервью, однако решил не делать этого. «Мы обещали и пришли», — добавил Эрдоган.

Затем турецкому лидеру задали еще два коротких вопроса, после чего модератор сообщил, что интервью завершается, чтобы «позволить господину президенту отдохнуть».

В феврале 2022 года Эрдоган заболел COVID-19. У него и его жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, само заболевание протекало в легкой форме.

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Марина Совина
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