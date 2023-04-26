В Костромской области пройдет фестиваль тяжелой музыки «Metal Party»

Ежегодный фестиваль тяжелой музыки «Metal Party» пройдет в Нерехте 29 апреля

Ежегодный фестиваль тяжелой музыки «Metal Party» пройдет в городе Нерехт Костромской области 29 апреля. Об этом сообщает газета «Нерехтская правда» в своей группе ВКонтакте.

Отмечается, что местом проведения фестиваля станет дом культуры «Юбилейный».

Поклонники тяжелой музыки смогут насладиться творчеством музыкальных коллективов из городов Костромской и Ивановской области, работающих в различных стилях и жанрах. В частности, выступать будут такие группы, как «Эйфория» и HCN (Нерехта), Disphoria (Волгореченск), Гелий (Вичуга), Whoretonnel (Шуя) и Dÿsharmonizer (Иваново).

Ранее сообщалось, что в Орле 1 мая пройдет бесплатная выставка-дегустация. Отмечалось, что гости мероприятия смогут продегустировать мед, фермерские сыры, колбасные деликатесы, подсолнечное и рапсовое масло. Посетителям будут также предложены свежие овощи, соки и нектары, авторское мороженое из натуральных сливок и молока, пряники с 3D-печатью и другие эксклюзивные продукты.