В Орле пройдет бесплатная выставка-дегустация

В Орле первого мая пройдет бесплатная выставка-дегустация

Первого мая в Орле на площадке перед входом в Городской парк культуры и отдыха пройдет бесплатная выставка-дегустация продукции АПК Орловской области «Сделано в России. Выбираем орловское!». Об этом сообщает KP.RU.

Выставка будет работать с девяти утра до шести вечера. Гости мероприятия смогут продегустировать мед, фермерские сыры, колбасные деликатесы, подсолнечное и рапсовое масло. Посетителям будут также предложены свежие овощи, соки и нектары, авторское мороженое из натуральных сливок и молока, пряники с 3D-печатью и другие эксклюзивные продукты.

Помимо этого, на выставке будет множество животных, с которыми смогут пообщаться орловцы: кролики-великаны, белки, нутрии, фазаны, индийские павлины, куропатки и другие птицы и грызуны. А юные гости мероприятия смогут покататься на шотландском пони Максиме и коне Соколе.

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