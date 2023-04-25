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13:31, 25 апреля 2023Моя страна

В Пензе пройдет фестиваль «АгроFest»

В Пензе 29 апреля состоится фестиваль «АгроFest»

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Жители и гости Пензы 29 апреля смогут посетить фестиваль «АгроFest» и приобрести все необходимое для садовых и огородных работ, а также загородного отдыха. Как уточняет KP.RU, мероприятие будет проводиться рядом с торгово-развлекательным комплексом «Коллаж».

Отмечается, что торговые ряды будут работать с 9 до 15 часов.

Программа фестиваля будет включать множество мастер-классов, а также консультации по выращиванию сельскохозяйственных культур и выступления творческих коллективов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсах и викторинах.

Ранее сообщалось, что в Сочи проведут второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

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Варвара Кошечкина
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