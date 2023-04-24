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14:13, 24 апреля 2023Моя страна

В Сочи состоится второй фестиваль «Новый сезон»

В Сочи на горном курорте «Роза Хутор» состоится фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Сочи проведут второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Об этом сообщает ТАСС на ссылку на пресс-службу организаторов мероприятия.

Согласно релизу, фестиваль, который объединит крупнейших российских производителей оригинального контента, состоится с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор». Известно, что онлайн-кинотеатры Kion, more.tv, Wink, Okko, Premier, Start, «Иви» и «Кинопоиск» представят гостям свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024 годов.

Продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева подчеркнула, что новаторский способ формирования программы и зрительская система оценки отличает «Новый сезон» от других аналогичных фестивалей. «Программа не зависит от вкусов конкретного человека, а отражает индустриальную ответственность каждого онлайн-кинотеатра», — отметила она.

Ранее появилась информация о том, что в Екатеринбурге с 1 мая стартует фестиваль «Стенограффия», который продлится до 30 сентября.

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Майя Пономаренко
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