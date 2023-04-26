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14:19, 26 апреля 2023Путешествия

Единственную дорогу из Грузии в Россию закроют

«Sputnik Грузия»: дорогу из Грузии в Россию закроют из-за ремонта тоннеля Девдораки
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

В Грузии введут ограничения на единственной сухопутной дороге, связывающей республику с Россией. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Отмечается, что из-за ремонта в расположенном на 132-135-м километре трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс тоннеле Девдораки 29 апреля с 00:00 до 06:00 будет ограничено движение для всех видов транспорта.

Отмечается, что на время закрытия трассы автомобилистам будет рекомендовано пользоваться объездной дорогой внутригосударственного значения.

Трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

В марте вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что в России готовы начать отправлять туристов в Грузию с 1 апреля 2023 года. При этом эксперт отметил, что в настоящее время процесс не сдвинулся со стадии разговоров. Он уточнил, что российские турагентства могут заполнить первые самолеты за 10-12 дней.

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Фариза Бацазова
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