В России заявили об острой необходимости возобновления авиасообщения с Грузией

Вице-президент АТА Мкртчян: мы готовы с 1 апреля начать отправлять туристов в Грузию

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что в России готовы начать отправлять туристов в Грузию с 1 апреля 2023 года. Об острой необходимости возобновления авиасообщения между двумя странами он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

При этом эксперт отметил, что в настоящее время процесс не сдвинулся со стадии разговоров. Он уточнил, что российские турагентства могут заполнить первые самолеты за 10-12 дней.

«Сейчас в Тбилиси россияне попадают через Минск, Ереван. Это очень большие потоки, а могли бы зарабатывать наши перевозчики. Летом в Тбилиси и Батуми нужно организовать ежедневные рейсы», — заключил Мкртчян.

Ранее глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) заявил, что Россия и Грузия оказались на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. При этом Калашников подчеркнул, что пока ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности.