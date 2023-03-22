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19:07, 22 марта 2023Путешествия

В России заявили об острой необходимости возобновления авиасообщения с Грузией

Вице-президент АТА Мкртчян: мы готовы с 1 апреля начать отправлять туристов в Грузию

Фото: Photon Catcher / Shutterstock / Fotodom

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что в России готовы начать отправлять туристов в Грузию с 1 апреля 2023 года. Об острой необходимости возобновления авиасообщения между двумя странами он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

При этом эксперт отметил, что в настоящее время процесс не сдвинулся со стадии разговоров. Он уточнил, что российские турагентства могут заполнить первые самолеты за 10-12 дней.

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«Сейчас в Тбилиси россияне попадают через Минск, Ереван. Это очень большие потоки, а могли бы зарабатывать наши перевозчики. Летом в Тбилиси и Батуми нужно организовать ежедневные рейсы», — заключил Мкртчян.

Ранее глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) заявил, что Россия и Грузия оказались на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. При этом Калашников подчеркнул, что пока ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности.

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Зарина Дзагоева
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