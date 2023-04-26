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20:26, 26 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин три раза вонзил нож в грудь родного отца во время застолья

Под Тюменью будут судить 31-летнего мужчину, избившего и зарезавшего 61-летнего отца

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В Тюменской области суд рассмотрит дело 31-летнего местного жителя, обвиняемого в убийство родного отца. Об этом в среду, 26 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 6 марта отец с сыном выпивали в доме на улице Северной в селе Малышенка Голышмановского городского округа. Во время застолья родственники поссорились, тогда фигурант стал избивать пожилого мужчину. Затем от схватил нож и три раза вонзил в грудь потерпевшего, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Брянской области 49-летний мужчина зарубил топором 85-летнюю мать во время скандала.

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Екатерина Власова
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