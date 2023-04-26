Самодельные субмарины привезли в Европу тонны наркотиков

Контрабандисты 20 лет использовали самодельные подлодки для перевозки наркотиков в Европу

Наркоторговцы за 20 лет тайно привезли в Европу тонны наркотиков при помощи самодельных субмарин. Как сообщает BBC News, отследить суда контрабандистов очень сложно.

По словам Антонио Мартинеза Дуарте, возглавляющего подразделение испанской полиции по борьбе с наркотиками, наркокартели на протяжении нескольких десятилетий использовали подводные лодки, чтобы переправлять кокаин из Южной Америки в Европу. При этом за три последних года правоохранителям в Испании удалось перехватить лишь два таких судна.

Сотрудники секретных служб считают, что за последние двадцать лет в Европу прибыли сотни кокаиновых субмарин. Существует версия, что возле Канарских и Азорских островов есть целые кладбища этих подлодок. Контрабандисты намеренно затапливают их там, чтобы замести следы после перевозки очередной партии наркотиков.

Первые доказательства использования наркосубмарин в Европе появились в 2019 году, когда у берегов Испании разбилась 20-метровая подлодка из оптоволокна, везущая три тонны кокаина. Ее команда, состоящая из трех человек, проделала путь через джунгли Бразилии по Амазонке, а затем провела 27 дней в открытом океане. Мужчин арестовали и вскоре осудили за перевозку наркотиков с целью сбыта.

В 2023 году испанская полиция нашла еще одно похожее судно у берегов Галиции.

Ранее сообщалось, что в Колумбии военно-морские силы обнаружили дрейфующую подводную лодку с тонной кокаина на борту. Команда корабля погибла из-за аварии, которая привела к выделению токсичных газов.