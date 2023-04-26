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19:28, 26 апреля 2023Среда обитания

Актриса Ольга Кабо высказалась о поездке в Баку

Российская актриса Ольга Кабо рассказала, что любит проводить время в Баку

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Ольга Кабо рассказала, что играла спектакль в Баку, где успела погулять. Свое отношение к столице Азербайджана она высказала в интервью изданию «Teleprogramma.pro».

Актриса отметила, что любит проводить время в Баку и побывала там не в первый раз. Несмотря на спектакль, она успела погулять в городе. Кабо отметила, как там сочетаются разные типы архитектуры.

«Я гуляла полдня и по старому городу, и по набережной, и даже умылась каспийской водой. Меня очень вкусно кормили. В общем потрясающий, замечательный, мною любимый город. Я не первый раз в Баку. Считаю, что в этом городе органично сочетаются и древность, и современность», — отметила актриса.

Ранее сын актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев, который также снимается в кино, назвал Москву лучшим городом мира. К достоинствам российской столицы он отнес инфраструктуру, развлечения и наличие возможностей.

Нина Ташевская
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