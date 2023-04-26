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21:16, 26 апреля 2023Россия

Кадыров встретился с секретарем Совбеза Патрушевым

Глава Чечни Кадыров встретился с секретарем Совбеза Патрушевым
Николай Патрушев и Рамзан Кадыров

Николай Патрушев и Рамзан Кадыров . Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что «Николай Платонович обладает огромным опытом работы», поэтому встречи с ним для главы Чечни «особо ценны».

«Вот и в этот раз нашу встречу украсили его незаменимые политические советы и наставления», — отметил он.

Ранее Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом и основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. По словам политика, они обсудили «очень горячие вопросы международного характера». Также Кадыров подчеркнул, что «С Евгением Викторовичем всегда есть о чем поговорить».

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Юлия Мискевич
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