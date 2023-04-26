Мужчина едва не лишился многомиллионного выигрыша из-за открытого окна машины

UPI: пара в США выиграла в лотерею 328 тысяч долларов и едва не лишилась выигрыша

Лотерейный билет с многомиллионным выигрышем едва не вылетел в открытое окно машины, на которой ехал его владелец, 49-летний житель штата Мичиган, США. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Американец приобрел лотерейный билет в городе Файф-Лейк во время поездки с женой. На следующий день пара возвращалась домой. По пути жена проверила лотерейный билет, обнаружила, что они могут претендовать на крупный выигрыш, и закричала от радости. От волнения мужчина вспотел, открыл окно автомобиля и чуть не лишился счастливого билета, который сразу же был подхвачен ветром. Женщина успела схватить его в последний момент, после чего убрала в безопасное место.

Пара выиграла 328,4 тысячи долларов (26,6 миллиона рублей). Победитель лотереи и его жена утверждают, что пока не в полной мере осознали, как им повезло, и еще не знают, на что потратить призовые деньги. Они надеются, что большую часть выигрыша удастся отложить на будущее, что позволит им выйти на пенсию раньше запланированного срока.

Ранее бывший автомеханик из американского города Дубьюк сорвал огромный джекпот в лотерею, но сначала принял новость о выигрыше за первоапрельскую шутку. Он решил перепроверить результат вместе с продавцом в магазине, где купил билет, и только после этого убедился, что действительно разбогател.

