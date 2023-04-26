Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:56, 26 апреля 2023Из жизни

Мужчина едва не лишился многомиллионного выигрыша из-за открытого окна машины

UPI: пара в США выиграла в лотерею 328 тысяч долларов и едва не лишилась выигрыша

Фото: alisafarov / Shutterstock / Fotodom

Лотерейный билет с многомиллионным выигрышем едва не вылетел в открытое окно машины, на которой ехал его владелец, 49-летний житель штата Мичиган, США. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Американец приобрел лотерейный билет в городе Файф-Лейк во время поездки с женой. На следующий день пара возвращалась домой. По пути жена проверила лотерейный билет, обнаружила, что они могут претендовать на крупный выигрыш, и закричала от радости. От волнения мужчина вспотел, открыл окно автомобиля и чуть не лишился счастливого билета, который сразу же был подхвачен ветром. Женщина успела схватить его в последний момент, после чего убрала в безопасное место.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Пара выиграла 328,4 тысячи долларов (26,6 миллиона рублей). Победитель лотереи и его жена утверждают, что пока не в полной мере осознали, как им повезло, и еще не знают, на что потратить призовые деньги. Они надеются, что большую часть выигрыша удастся отложить на будущее, что позволит им выйти на пенсию раньше запланированного срока.

Ранее бывший автомеханик из американского города Дубьюк сорвал огромный джекпот в лотерею, но сначала принял новость о выигрыше за первоапрельскую шутку. Он решил перепроверить результат вместе с продавцом в магазине, где купил билет, и только после этого убедился, что действительно разбогател.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов
Опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Москва 2023»
Меньшиков заявил об отсутствии актерских способностей у Бодрова-младшего
Первый магазин пришедшего на смену Zara бренда открылся в Москве
Покупку Microsoft Activision Blizzard заблокировали
Армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении
Минобороны заявило о пресечении действий диверсантов ВСУ в ЛНР и под Харьковом
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских военных и наемников в Артемовске
США заявили о намерении Южной Кореи подтвердить безъядерный статус
В Русский дом на Кипре бросили коктейли Молотова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.