Пенсионер принял новость об огромном выигрыше в лотерею за первоапрельскую шутку

Huffpost: мужчина сорвал огромный джекпот и принял новость об этом за розыгрыш

Бывший автомеханик из американского города Дубьюк, штат Айова, сорвал огромный джекпот в лотерею, но сначала принял новость о выигрыше за первоапрельскую шутку. Об этом сообщает Huffpost.

61-летний Эрл Лейп купил лотерейный билет 1 апреля и вскоре понял, что стал обладателем 40 миллионов долларов (3,2 миллиарда рублей). Сначала пенсионер подумал, что стал жертвой розыгрыша. Он решил перепроверить результат вместе с продавцом в магазине, где купил билет, и только после этого убедился, что действительно разбогател.

Американец решил забрать приз целиком, и после уплаты налогов и сборов получил 21,28 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей). Полная сумма досталась бы ему, если бы он согласился на ежегодные выплаты на протяжении 29 лет.

Лейп планирует использовать выигрыш для помощи семье. Кроме того, часть средств он намерен пожертвовать организациям, занимающихся лечением детей.

Ранее житель австралийского штата Новый Южный Уэльс сорвал джекпот в лотерею и принял звонок с сообщением о выигрыше за розыгрыш. Он решил потратить полученные деньги на погашение ипотеки на недавно купленный дом.

