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12:05, 17 апреля 2023Из жизни

Пенсионер принял новость об огромном выигрыше в лотерею за первоапрельскую шутку

Huffpost: мужчина сорвал огромный джекпот и принял новость об этом за розыгрыш

Фото: Iowa Lottery

Бывший автомеханик из американского города Дубьюк, штат Айова, сорвал огромный джекпот в лотерею, но сначала принял новость о выигрыше за первоапрельскую шутку. Об этом сообщает Huffpost.

61-летний Эрл Лейп купил лотерейный билет 1 апреля и вскоре понял, что стал обладателем 40 миллионов долларов (3,2 миллиарда рублей). Сначала пенсионер подумал, что стал жертвой розыгрыша. Он решил перепроверить результат вместе с продавцом в магазине, где купил билет, и только после этого убедился, что действительно разбогател.

Американец решил забрать приз целиком, и после уплаты налогов и сборов получил 21,28 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей). Полная сумма досталась бы ему, если бы он согласился на ежегодные выплаты на протяжении 29 лет.

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Лейп планирует использовать выигрыш для помощи семье. Кроме того, часть средств он намерен пожертвовать организациям, занимающихся лечением детей.

Ранее житель австралийского штата Новый Южный Уэльс сорвал джекпот в лотерею и принял звонок с сообщением о выигрыше за розыгрыш. Он решил потратить полученные деньги на погашение ипотеки на недавно купленный дом.

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Алиса Дмитриева
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