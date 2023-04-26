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19:31, 26 апреля 2023Силовые структуры

Вышедший на волю рецидивист напал на российскую школьницу

В Майкопе вышедший из колонии рецидивист напал на 13-летнюю школьницу и требовал денег

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Майкопе задержали рецидивиста, напавшего на возвращавшуюся домой 13-летнюю школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

36-летний мужчина арестован, против него возбуждено уголовное дело о разбое.

По данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемый вышел из колонии после отбытия наказания за разбой и преступление против половой неприкосновенности. Вечером 15 апреля он догнал на улице девочку, напал на нее сзади, обхватив голову, и зажал рот. Мужчина приставил к ее горлу нож и стал требовать деньги. Но у нее их не оказалось, тогда напавший ее отпустил, а сам скрылся.

25 апреля сообщалось, что в Мирном 17-летний подросток напал с мачете на 41-летнего мужчину, заступившегося за сына. Потерпевшего доставили в больницу, а юношу задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

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Любовь Ширижик
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