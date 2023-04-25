Стали известны подробности нападения подростка на заступившегося за сына мужчину

В Якутии 17-летний подросток напал с мачете на заступившегося за сына-школьника мужчину

Стали известны подробности нападения 17-летнего подростка на заступившегося за сына 41-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

По данным ведомства, потерпевшего доставили в больницу, а юношу задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Инцидент произошел в Мирном. Между школьниками начались разборки, так как один толкнул другого плечом, уточняет источник «Ленты.ру». 24 апреля потерпевший увидел, как его сына обижают и решил заступиться. Нападавшие подростки стали разбегаться, однако мужчина смог догнать одного из них. В этот момент фигурант напал с мачете.

Ранее стало известно, что ребенок потерпевшего шел на занятия в школу с другом. К другу стали приставать подростки, тогда мальчик заступился за товарища. Хулиганы распылили ему в лицо перцовый баллончик. Отец ребенка заметил произошедшее и поспешил защитить детей.

