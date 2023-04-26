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14:38, 26 апреля 2023Силовые структуры

Суд оставил в силе приговор российским врачам за убийство младенца

Суд оставил в силе приговор российским врачам Сушкевич и Белой за убийство младенца

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил в силе приговор в отношении калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые ранее были осуждены по делу об убийстве младенца в роддоме. Об этом из зала суда передает корреспондент «Ленты.ру».

Суд счел доводы защиты о недопустимости двух судебно-медицинских экспертиз и о процессуальных нарушениях необоснованными. Аргумент адвокатов о давлении на присяжных также сочли недоказанным. В апелляции адвокаты сделали упор на недопустимость заключений судебно-медицинской экспертизы — но весомых доказательств привести не смогли.

В апелляционном суде был изучен протокол заседания, а также допрошены четыре присяжных заседателя — на которых защита указала как на лиц, подвергнувшихся давлению. Однако в ходе допроса фактов, указывающих на давление, суд не обнаружил. Приговор в отношении Элины Сушкевич и Елены Белой вступил в законную силу.

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6 сентября 2022 года Мособлсуд приговорил Белую и Сушкевич к 9,5 и 9 годам колонии, признав их виновными в убийстве новорожденного. В свою очередь, женщины заявили, что не совершали никакого убийства, а на присяжных было оказано давление стороной обвинения.

24 августа присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. «В ходе суда было доказано, что ребенок был убит из желания не портить статистические показатели работы роддома и избежать наказания — Белая и Сушкевич были уверены, что мальчик не выживет. Но судебно-медицинская экспертиза это опровергла — ребенок был жизнеспособным», — рассказала «Ленте.ру» представитель потерпевших Лариса Гусева.

В декабре 2020 года присяжные оправдали врачей за недоказанностью самого факта преступления. В мае 2021 года приговор был отменен Верховным судом РФ из-за процессуальных нарушений и неприкрытого давления на присяжных.

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Владимир Шарапов
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