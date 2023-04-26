Меньшиков заявил об отсутствии актерских способностей у Бодрова-младшего

Меньшиков заявил об отсутствии актерских способностей у погибшего Бодрова-младшего

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков заявил о том, что погибший в 2002 году российский артист и режиссер Сергей Бодров-младший не обладал выдающимися актерскими способностями. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

В интервью театральный деятель признался, что не работает с артистами, которые не получали профессиональное актерское образование, однако отметил, что Бодров-младший являлся исключением.

«Я снимался с Сережей в двух фильмах, я с ним дружил. Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актерским способностями, тот соврет. Он не обладал таковыми», — поделился Меньшиков. Худрук Театра имени Ермоловой подчеркнул, что звезда фильма «Брат» обладал другими талантами: личностными и социальными достоинствами.

«Он был интереснее гораздо вне актерской профессии. Намного!» — поведал театральный деятель.

Сергей Бодров-младший погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии из-за схода ледника. На Кавказе Бодров-младший создавал фильм «Связной», к съемочному процессу команда режиссера приступила в начале сентября. Все участники группы, находившиеся на Кармадоне, до сих пор считаются без вести пропавшими.

Ранее российский актер Алексей Чадов вспомнил, как подвергал свою жизнь смертельной опасности во время съемок картины Алексея Балабанова «Война» с участием Бодрова-младшего.