Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Балабанова

Актер Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Алексея Балабанова

Российский актер Алексей Чадов вспомнил, как подвергал свою жизнь смертельной опасности во время съемок картины «Война» режиссера Алексея Балабанова. Об этом артист рассказал в интервью «Аргументам и Фактам».

«Мой первый личный "фактор страха" случился в 20 лет в горах на съемках фильма "Война", когда меня в ледяную речку бросили с автоматиком — "на, воюй". Вот там я конкретно испугался, мы чуть не утонули на плоту», — заявил Чадов, добавив, что на съемочной площадке «Войны» происходило немало подобных инцидентов.

В частности, 41-летний актер отметил случай, когда он забрался на один из высоких склонов горы Чегет, но побоялся спускаться. По словам Чадова, угол наклона составлял около 90 градусов. «Мама меня потеряла на две недели, потому что связи не было, мобильников не было. А телефонная станция для жителей находилась в другом селе. Заканчивали мы поздно, когда уже все выключалось», — подытожил артист.

Ранее актер Виктор Сухоруков объяснил, почему режиссер Алексей Балабанов отказался снимать третью часть фильма «Брат». Сухоруков признался, что приходил к постановщику со своими идеями, этюдами и зарисовками для «Брата 3». Во время одной из таких встреч Балабанов подчеркнул, что не хочет снимать новый эпизод серии без Сергея Бодрова.

