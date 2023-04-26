Названы способы повысить либидо у мужчин в возрасте

The Sun: для повышения либидо мужчин в возрасте призвали не сравнивать секс и порно

Для повышения либидо мужчинам в возрасте не следует сравнивать секс в реальной жизни и порно. Этот и другие методы улучшения интимной жизни назвал секс-коуч Дэвид Чемберс в авторской колонке для издания The Sun.

Чемберс отметил, что чаще всего мужчины жалуются на неуверенность в себе в спальне и снижение сексуального влечения. Одним из способов изменить ситуацию в положительную сторону является поддержание страсти. «Если нежный секс подходит вам обоим, занимайтесь им и получайте удовольствие, призвал секс-коуч. — Если же хотите экспериментировать, дерзайте».

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Секс-коуч уверяет, что не стоит зацикливаться на размере пениса, образе тела или продолжительности полового акта. Зачастую люди даже не понимают, что испытывают стресс из-за секса, говорит он. Для успокоения Чемберс советует практиковать глубокое дыхание до и во время близости (вдох и выдох по пять секунд).

Снять напряжение поможет простой разговор с партнером. Удовольствие от секса можно получить с помощью медленных прикосновений, длительного перехода от поцелуев к снятию одежды и проникновению. Спешка вызывает беспокойство и усугубляет ситуацию. Побалуйте себя массажем и поглаживаниями. Помните, что секс может быть приятным и без оргазма, а сексуальная уверенность может развиться со временем Дэвид Чемберс секс-коуч

Многие мужчины смотрят порно и думают, что секс в реальной жизни должен выглядеть так же, продолжил Чемберс. «Это все равно, что смотреть "Форсаж" и использовать фильм в качестве руководства на уроках вождения. Я не говорю, что не стоит смотреть порно, если вам это нравится, но имейте в виду, что в нем показывают нереальные вещи», — отметил он.

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Зачастую с возрастом у мужчин развивается эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция и появляется скука и потеря интереса к интимной жизни.

«Стресс, тревога, курение, употребление алкоголя, лихорадочный образ жизни с детьми и работой — все это может повлиять на качество сексуальной жизни, — говорит Чемберс. — Тренируйтесь, уделяйте ежедневно по 15 минут гимнастике. Делайте секс разнообразным. Вы же не едите в течение долгих лет одни и те же блюда. То же самое происходит и с интимом: он должен быть разным. Если же у вас есть болезни, вызывающие импотенцию, используйте виагру».

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