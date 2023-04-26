Минобороны Украины снова заподозрили в закупке продуктов по завышенным ценам

Минобороны Украины снова уличили в закупке продуктов для военных по завышенным ценам

Минобороны Украины снова уличили в закупке продуктов для военных по завышенным ценам. Об этом на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

Согласно опубликованным данным, Минобороны закупает продукты значительно дороже, чем Главное управление разведки (ГУР) Украины.

«Вот сравнение цен на закупки воинской части А1225, являющейся частью ГУР, и контрактов Минобороны с уже сниженными после скандала ценами: за минтай у ГУР — 69 гривен за килограмм ($1,8), у Минобороны — 120 гривен ($3,25). Рис ГУР покупает по 26 гривен за килограмм ($0,7), а Минобороны — по 59 гривен ($1,6), морковь ГУР приобретает по 12 гривен за килограмм ($0,32), Минобороны — за 28 ($0,75)», — написал Шабунин.

Он также отметил, что воинская часть ГУР и другие военные уже активно отчитываются в системе электронных публичных и государственных закупок Prozorro. «За три неполных дня имеем уже более 700 опубликованных тендеров. И ни одного отчета о закупках от Минобороны», — добавил общественник.

В январе издание «Зеркало недели» обвинило Минобороны Украины в разворовывании бюджета, выделенного на снабжение тыловых частей Вооруженных сил Украины провизией. В министерстве высокий ценник объяснили технической ошибкой.