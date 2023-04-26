В Нальчике стартовал турнир по мини-футболу

В Нальчике проходит турнир по мини-футболу среди команд региональных управлений МЧС

В Нальчике, Кабардино-Балкария, стартовал турнир по мини-футболу среди команд региональных управлений МЧС. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Торжественное открытие соревнований состоялось на стадионе «Спартак». Всего в первенстве участвуют семь коллективов от каждого субъекта Северо-Кавказского округа. Отмечается, что игры проходят по круговой системе — участникам предстоит сыграть шесть матчей по 30 минут.

Турнир продлится два дня — 27 апреля будут объявлены победители.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана с 9 по 11 февраля 2023 года провели большой зимний рок-фестиваль. Все конкурсанты получили призы и подарки. В частности, в первую очередь их пригласили выступить на летнем фестивале «Волга-Волга» и «Сандлер фесте».