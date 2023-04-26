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08:54, 26 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о поиске советских тягачей украинской армией

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ пытаются найти советские тягачи для эвакуации раненых

Фото: Vadim Ghirda / AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за плохой проходимости западных образцов техники и нехватки советской ищут тягачи МТЛБ для медицинских целей. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Также начмеды на местах, стараются на личностных отношениях договариваться с офицерами других подразделений и родов войск, для обмена техникой, либо просят выделить им многоцелевые тягачи хотя бы на время распутицы», — написал Марочко.

Ранее он рассказал, что солдаты ВСУ и грузинские наемники устроили перестрелку в подконтрольном Киеву городе Константиновка в Донецкой народной республике. По его словам, конфликт между бойцами начался с того, что командование приказало военнослужащим нацбатов освободить «обжитый и хорошо оборудованный пункт временной дислокации» для наемников.

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Алевтина Запольская
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