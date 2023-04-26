Стало известно о задержании расстрелявших российских пленных наемников

«РГ»: во Франции задержали наемников с Украины, казнивших троих российских пленных

Во Франции задержали двух наемников, вернувшихся с Украины. Им предъявили обвинения в перевозке оружия, пишет газета Le Parisien.

Как стало известно изданию, на Гийома Андреони и Алана Винерона составили протоколы о посягательстве на государственную безопасность. Им грозит 15 месяцев тюрьмы.

«Российская газета» со ссылкой на проект Foreign Combatants отмечает, что данные наемники расстреляли троих российских военных. В частности, Винерон публиковал снимки казненных. Также сообщается, что оба наемника открыто признавали себя поклонниками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и дивизии СС «Карл Великий». Уточняется, что французы воевали в рядах полка «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) и 92-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее портал SouthFront сообщил, что в боевых действиях на стороне Украины участвовало 187 наемников из Франции, из них на данный момент погибло 75 человек.