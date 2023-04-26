В России займутся расследованием казни военнопленных французскими наемниками

СК расследует преступления французских наемников над российскими военнопленными на Украине

Следственный комитет России намерен расследовать преступления французских наемников над российскими военнопленными на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства

Следователи изучат обнародованные фотографии казни троих российских военных, проведенной иностранными боевиками запрещенного в России нацполка «Азов» и 92-й бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ). На снимках один из французских наемников в упор расстреливает пленных.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и личности, причастных к преступлению лиц.

По имеющимся в СКР данным, французы участвовали в боевых действиях на стороне Украины в составе «Азова» и ВСУ.

13 апреля председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить заявление украинского хирурга об издевательствах над российскими военнопленными. Речь идет о видео, на котором мужчина представляется врачом украинской полевой меслужбы и говорит, что вырезает у россиян без наркоза органы «для бабушек из Германии».