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12:55, 26 апреля 2023Силовые структуры

В России займутся расследованием казни военнопленных французскими наемниками

СК расследует преступления французских наемников над российскими военнопленными на Украине

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Следственный комитет России намерен расследовать преступления французских наемников над российскими военнопленными на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства

Следователи изучат обнародованные фотографии казни троих российских военных, проведенной иностранными боевиками запрещенного в России нацполка «Азов» и 92-й бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ). На снимках один из французских наемников в упор расстреливает пленных.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и личности, причастных к преступлению лиц.

По имеющимся в СКР данным, французы участвовали в боевых действиях на стороне Украины в составе «Азова» и ВСУ.

13 апреля председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить заявление украинского хирурга об издевательствах над российскими военнопленными. Речь идет о видео, на котором мужчина представляется врачом украинской полевой меслужбы и говорит, что вырезает у россиян без наркоза органы «для бабушек из Германии».

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Любовь Ширижик
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