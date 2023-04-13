СК заинтересовался словами украинского хирурга в издевательствах над россиянами

СК проверит слова украинского хирурга об издевательствах над российскими военнопленными

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить заявление украинского хирурга об издевательствах над российскими военнопленными. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о видео, на котором мужчина представляется украинским хирургом полевой медицинской службы и говорит, что вырезает у россиян без наркоза органы «для бабушек из Германии».