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23:02, 13 апреля 2023Силовые структуры

СК заинтересовался словами украинского хирурга в издевательствах над россиянами

СК проверит слова украинского хирурга об издевательствах над российскими военнопленными

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить заявление украинского хирурга об издевательствах над российскими военнопленными. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о видео, на котором мужчина представляется украинским хирургом полевой медицинской службы и говорит, что вырезает у россиян без наркоза органы «для бабушек из Германии».

Марина Совина
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