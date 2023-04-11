Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:14, 11 апреля 2023Россия

Вернувшийся из плена ВСУ военный сообщил о пытках гвоздодером

Вернувшийся из плена ВСУ военный заявил, что его пытали гвоздодером три дня подряд

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Вернувшийся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащий ВС РФ Александр сообщил о пытках гвоздодером. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам бойца, его избивали гвоздодером несколько дней. «Три дня кряду гвоздодером, это жуткая история. <...> Представляете, вас бьют, пока сознание не потеряешь», — сказал он.

Александр отметил, что среди украинских военных встречались и нормальные люди. «Попросил охранника: "Выкиньте к черту этот гвоздодер, а иначе мне руки, ноги отобьют"», — поделился он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео возвращения более 100 военных России из украинского плена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Боец «Вагнера» рассказал о заброске Киевом солдат в Артемовск
Райан Рейнольдс приобрел дом в уэльской деревне
Бывшая «мисс Вселенная» показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Мошенники оставили без квартиры в Москве дочь знаменитой актрисы
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
В Совфеде оценили идею Макрона о «стратегической автономии» Европы
В США назвали готовую порвать с Вашингтоном страну
Боец «Ахмата» рассказал о брошенных на поле боя телах украинских военных
Вернувшийся из плена ВСУ военный сообщил о пытках гвоздодером
Зеленский ввел министра промышленности в cтавку главнокомандующего
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.