Вернувшийся из плена ВСУ военный сообщил о пытках гвоздодером

Вернувшийся из плена ВСУ военный заявил, что его пытали гвоздодером три дня подряд

Вернувшийся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащий ВС РФ Александр сообщил о пытках гвоздодером. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам бойца, его избивали гвоздодером несколько дней. «Три дня кряду гвоздодером, это жуткая история. <...> Представляете, вас бьют, пока сознание не потеряешь», — сказал он.

Александр отметил, что среди украинских военных встречались и нормальные люди. «Попросил охранника: "Выкиньте к черту этот гвоздодер, а иначе мне руки, ноги отобьют"», — поделился он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео возвращения более 100 военных России из украинского плена.