Минобороны опубликовало видео возвращения более 100 военных РФ из украинского плена

Появилось видео возвращения более 100 российских военных из украинского плена. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны.

На кадрах видно, как группа военнослужащих выходит из автобуса, некоторые из бойцов прихрамывают. После освобожденных пленных осматривают медики. Кроме того, россиянам выдают новую форму.

В понедельник, 10 апреля, Минобороны сообщило о проведении очередного обмена пленными с украинской стороной. Домой удалось вернуть 106 бойцов.

В ведомстве заверили, что всем освобожденным будут оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Помимо этого с военными начнут работать психологи.

До этого обмен пленными военнослужащими между Россией и Украиной проводился 7 марта. В результате переговоров на родину вернулись 90 человек. Также в конце марта Украина передала России пятерых бойцов с тяжелыми ранениями в рамках репатриации. В передаче были задействованы представители Международного комитета Красного Креста.