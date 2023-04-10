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16:19, 10 апреля 2023Россия

106 российских военных вернулись из украинского плена

Минобороны сообщило о возвращении 106 российских бойцов из украинского плена

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

106 российских военных вернулись из украинского плена. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По сообщению представителей оборонного ведомства, обмен стал возможен в результате переговоров с Украиной. При этом в Минобороны уточнили, что пленным грозила смертельная опасность. После прибытия на территорию России военных передадут врачам.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в Минобороны.

Сколько российских военных остались в плену Украины, не уточняется — оборонное ведомство не озвучивало этих цифр. Последний на сегодняшний день обмен пленными состоялся в начале марта, когда после переговоров 90 российских солдат вернулись из украинского плена. Кроме того, в конце марта Украина передала России пятерых солдат с тяжелыми ранениями в рамках репатриации.

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Марк Леонов
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