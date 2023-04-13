Украинский хирург похвастался издевательствами над российскими пленными
Украинский хирург признался в издевательствах над российскими военнопленными
Украинский хирург похвастался издевательствами над российскими пленными. Об этом сообщил RT.
На появившемся в сети видео мужчина представляется хирургом украинской полевой медицинской службы и говорит, что оперирует россиян без наркоза и «балдеет от этого». При этом, по его признанию, он вырезает у раненых органы — глаза, почки и печень — и отправляет их черным трансплантологам за границу.
Ранее вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики (ДНР) рассказал о пытках со стороны украинских военнослужащих.
По его словам, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) делали это тем же методом, что и ЦРУ в секретных тюрьмах — водой.