Украинский хирург признался в издевательствах над российскими военнопленными

Украинский хирург похвастался издевательствами над российскими пленными. Об этом сообщил RT.

На появившемся в сети видео мужчина представляется хирургом украинской полевой медицинской службы и говорит, что оперирует россиян без наркоза и «балдеет от этого». При этом, по его признанию, он вырезает у раненых органы — глаза, почки и печень — и отправляет их черным трансплантологам за границу.

Ранее вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики (ДНР) рассказал о пытках со стороны украинских военнослужащих.

По его словам, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) делали это тем же методом, что и ЦРУ в секретных тюрьмах — водой.