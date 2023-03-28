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12:45, 28 марта 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об ужесточении пыток в отношении военнопленных на Украине

Омбудсмен ДНР Морозова заявила об ужесточении пыток в отношении военнопленных на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Украинская армия ужесточила пытки в отношении военнопленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, передает ТАСС.

«Общаясь с людьми, которых мы забираем из украинского плена, становится ясно, что пытки как были, так и продолжаются», — отметила омбудсмен.

Как отмечает Морозова, по каждому случаю аппарат уполномоченного направляет обращение в международные общественные организации по правам человека, но результатов это не приносит. «Мы получаем очень краткие, стандартные ответы. К примеру: "Спасибо за информацию, мы приняли ее к сведению"», — рассказала она.

Ранее вернувшийся из украинского плена боец из ДНР рассказал, что члены полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) пытали захваченных российских военных методом ЦРУ — поливали водой, а также использовали электрический ток и избивали.

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Алевтина Запольская
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