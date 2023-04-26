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18:14, 26 апреля 2023Среда обитания

В Москве купили рекордно много нежилой недвижимости

Заместитель мэра Москвы Ефимов: у города приобрели рекордно много нежилой недвижимости

Фото: Unsplash

В первом квартале 2023 года граждане и представители бизнеса приобрели у Москвы рекордно много нежилой недвижимости. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего было приобретено 550 зданий, помещений и машино-мест. Общая площадь купленной недвижимости составила 110 тысяч квадратных метров — на 50 процентов больше, чем в аналогичный период в 2022 году. Результат января-марта текущего года оказался самым высоким за всю историю проведения столичных торгов.

«Во многом таких результатов удалось достичь благодаря переводу процедуры реализации городского имущества в электронный вид и увеличению числа доступных лотов», — уточнил Ефимов. Электронный формат позволяет участникам аукциона не посещать органы власти для оформления необходимых документов.

Министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что высокий интерес к городской недвижимости также связан с тем, что такие объекты можно купить по более низкой цене, чем определена независимым оценщиком при выставлении на аукционы. С начала 2023 года 349 лотов были реализованы через публичное предложение, а еще 82 — через продажу без объявления цены, когда стоимость назначали покупатели.

В марте Минфин предложил продавать изъятую у коррупционеров недвижимость на аукционе. В министерстве считают, что таким образом нужно поступать с объектами, стоимость которых превышает рыночную в два раза и более.

Александра Качан
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