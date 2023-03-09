Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:35, 9 марта 2023Среда обитания

В России предложили продавать изъятую у коррупционеров недвижимость на аукционе

«Известия»: Минфин предложил продавать изъятую у коррупционеров недвижимость на аукционе

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России захотели разрешить продавать на аукционе недвижимость, изъятую в пользу государства у чиновников-коррупционеров. Соответствующий законопроект разработало Министерство финансов, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

На данный момент взысканную у коррупционеров недвижимость можно передавать только по договору социального найма, а позже приватизировать. Минфин предлагает продавать на аукционе объекты, стоимость которых превышает рыночную в два раза и более.

Согласно законопроекту, приватизировать можно будет и уже принадлежащую государству недвижимость, и ту, которая войдет в казну в будущем. По данным издания, правительственная комиссия одобрила проект.

В феврале юрист Андрей Некрасов напомнил россиянам об условиях для конфискации жилья. По его словам, лишиться недвижимости на законных основаниях можно за долги, в том числе по ипотеке, а также за нарушение прав соседей и законов. Жилье могут изъять и в том случае, если оно было приобретено преступным путем, включая случаи коррупции.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Завершено следствие по делу обвиняемого ФСБ в госизмене основателя Group-IB
Стали известны подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье
Сокращение использования соцсетей на 15 минут в день улучшило иммунитет
Польша отказалась от передачи Украине крупной партии истребителей
Остановку транзита санкционных товаров в Россию через Турцию объяснили
Саеву обругали в сети за откровенный наряд на фото с матерью в хиджабе
Винер рассказала о приглашении российских гимнасток на международные турниры
Стало известно о задержании Михаила Шаца
Размер брокерского счета россиян за год стал вдвое меньше
Оппозиция Молдавии высказалась о покушении на главу Приднестровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.