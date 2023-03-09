В России предложили продавать изъятую у коррупционеров недвижимость на аукционе

«Известия»: Минфин предложил продавать изъятую у коррупционеров недвижимость на аукционе

В России захотели разрешить продавать на аукционе недвижимость, изъятую в пользу государства у чиновников-коррупционеров. Соответствующий законопроект разработало Министерство финансов, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

На данный момент взысканную у коррупционеров недвижимость можно передавать только по договору социального найма, а позже приватизировать. Минфин предлагает продавать на аукционе объекты, стоимость которых превышает рыночную в два раза и более.

Согласно законопроекту, приватизировать можно будет и уже принадлежащую государству недвижимость, и ту, которая войдет в казну в будущем. По данным издания, правительственная комиссия одобрила проект.

В феврале юрист Андрей Некрасов напомнил россиянам об условиях для конфискации жилья. По его словам, лишиться недвижимости на законных основаниях можно за долги, в том числе по ипотеке, а также за нарушение прав соседей и законов. Жилье могут изъять и в том случае, если оно было приобретено преступным путем, включая случаи коррупции.