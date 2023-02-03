Россиянам назвали условия для конфискации жилья

Юрист Некрасов допустил конфискацию жилья за долги, нарушение прав соседей и через суд

Кандидат юридических наук Андрей Некрасов заявил, что россияне могут лишиться жилья на законных основаниях только в трех случаях. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

Некрасов назвал условия для конфискации жилья и заявил, что это может произойти за долги, нарушение прав соседей и через суд. По его словам, если россиянин не выплачивает деньги по кредиту, то банк имеет право реализовать ипотечную квартиру,. «Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры», — отметил юрист. Недвижимость также конфискуют у виновных в преступлении лиц.

Кроме того, в России конфискуют жилье, добытое преступным путем, включая случаи коррупции. Также гражданина могут обязать оставить квартиру и переехать в другую при систематическом нарушении прав соседей, однако такие случаи встречаются редко.

«Например, если человек постоянно дебоширит, плохо себя ведет и на него постоянно составляют протоколы об административных правонарушениях. Это большая редкость, но в таких случаях органы местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте», — заключил Некрасов.

Ранее сообщалось, что россияне бросились арендовать один тип жилье. По данным сервиса «Авито Недвижимость», спрос на посуточную аренду таунхаусов вырос на 52,2 процента.