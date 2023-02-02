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15:04, 2 февраля 2023Среда обитания

Россияне бросились арендовать один тип жилья

«Авито Недвижимость»: спрос на посуточную аренду таунхаусов вырос на 52,2 процента

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

К концу января 2023 года спрос на посуточную аренду таунхаусов за год вырос на 52,2 процента. О том, что россияне фактически бросились арендовать этот тип жилья, говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Что касается распределения спроса по городам, то наибольшую динамику заметили в Сочи — за год интерес к подобным объектам увеличился в 2,8 раза. В Калининграде арендой таунхаусов стали интересовать в 2,3 раза больше. В Санкт-Петербурге спрос повысился в 1,2 раза.

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За год количество объявлений о сдаче подобного жилья увеличилось на 31,5 процента. Цены выросли на 14,3 процента и в среднем достигли четыре тысячи рублей. «Действительно, таунхаус — жилье мечты почти для каждого человека. Этот тип недвижимости забрал в себя лучшее от частного дома и квартиры одновременно. Выходные с друзьями, праздники с семьей — люди все чаще выбирают таунхаусы, чтобы уединиться с близкими», — объяснил руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин.

При этом ранее эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что в последние три месяца 2022 года в России снизился спрос на загородную недвижимость. По данным аналитиков, относительно третьего квартала 2022 года спрос снизился на 17 процентов. Больше всего интерес россиян потеряли дачи.

Нина Ташевская
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