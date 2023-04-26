Назван срок истощения запасов нефти в России

Аналитик Маслов допустил истощение запасов нефти в России через 30 лет

При текущих темпах добычи и уровне потребления рентабельные запасы нефти в России могут истощиться через 30 лет. Мировые запасы, сосредоточенные в основном в Персидском заливе, на шельфах Северного полушария, могут истощиться через 50 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«В целом при текущей добыче и потреблении в России вполне хватит рентабельных запасов нефти на ближайшие 30 лет. Рентабельные — те, которые можно извлечь с использованием текущих технологий. Если говорить об известных запасах в целом, то их хватит еще примерно на 36 лет», — рассказал Маслов.

Картина по миру в целом чуть более оптимистичная. Основные из известных запасов, как рассказал аналитик, сосредоточены в Персидском заливе и на шельфах Северного полушария. При текущем потреблении и добыче их должно хватить на 50 лет.

«Мир, конечно, сейчас не готов к тому, что нефть может закончиться, но постепенно приходит к осознанию, что ресурсы небесконечны, и это влияет на развитие зеленых и возобновляемых источников энергии. Сейчас, конечно, их доля мала, в той же Германии — около 3-4 процентов, но в последние 10 лет она продолжает устойчивый рост», — добавил аналитик.

Российские власти в феврале объявили о намерении снизить добычу нефти с марта на 500 тысяч баррелей в сутки. Позднее добровольное ограничение добычи дважды продлевали — на три месяца и до конца 2023 года.