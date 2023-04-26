В Киеве обвинили США в утрате Украиной ядерного оружия

Подоляк: политика США и западных стран привела к утрате Украиной ядерного оружия

Политика США и ряда западных стран, которые подталкивали Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешней ситуации на Украине. Об этом советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил на своей странице в Twitter.

По его мнению, попытка Соединенных Штатов обеспечить таким образом «гарантированную безопасность и стабильность в регионе» оказалась ошибочной и «привела к большой войне в Европе». При этом он предположил, что мира на европейском континенте можно достичь только через вступление Украины в НАТО.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон выразил сожаление по поводу того, что уговорил Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он подчеркнул, что чувствует личную ответственность за то, что заставил украинцев принять соответствующее решение.