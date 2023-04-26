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12:43, 26 апреля 2023Забота о себе

Врачи предупредили о выпадении волос из-за нового метода быстрого похудения

Дерматолог Массик: похудение на уколах для диабетиков может привести к выпадению волос

Фото: Unsplash

Американский врач-дерматолог Сьюзан Массик предупредила о новой опасности «уколов стройности» — метода быстрого похудения, популярного среди звезд. Ее слова приводит издание People.

По словам специалистки, инъекции препаратов против сахарного диабета второго типа на основе вещества семаглутид могут привести к ускоренному выпадению волос.

Официально это осложнение не значится в списке побочных эффектов таких лекарственных средств, как Ozempic, Wegovy и Mounjaro. Однако Массик сослалась на последние клинические исследования, показавшие, что на потерю волос пожаловались три процента здоровых людей, вводивших препараты для диабетиков исключительно в целях борьбы с лишним весом. Еще у шести процентов добровольцев наблюдалась алопеция — кожное заболевание, приводящее к появлению очаговых залысин или полному облысению.

Что действительно поражает людей, так это отсутствие симптомов проблемы на коже головы. Нет боли, нет зуда, но вы можете провести рукой по шевелюре, и в ней останется пригоршня волос

Сьюзан Массик врач-дерматолог
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Дерматолог отметила, что выпадение волос после инъекций препаратов от диабета — чаще всего временное явление. Не исключено, что его провоцирует не сам препарат, а быстрая потеря веса.

Ранее медсестра из США Мередит Шорр испытала тяжелые побочные эффекты после применения «уколов стройности» Ozempic. Через несколько часов после первой инъекции она почувствовала неприятные симптомы со стороны ЖКТ: газообразование, спазмы, запоры и сильную тошноту. Несмотря на побочные эффекты, девушка продолжала прием препарата в течение следующих 11 месяцев.

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Наталья Обрядина
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