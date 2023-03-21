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18:46, 21 марта 2023Забота о себе

Медсестра испытала на себе тяжелые побочные эффекты похудения в стиле Кардашьян

Медсестра из США Шорр рассказала об опыте похудения с уколами стройности Ozempic

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Медсестра из США Мередит Шорр испытала тяжелые побочные эффекты после применения «уколов стройности» Ozempic. В интервью журналу People 25-летняя американка рассказала, как похудение в стиле Ким Кардашьян изменило ее жизнь.

Шорр решила испытать на себе «звездный» метод похудения в феврале 2022 года. К тому времени она ощущала эмоциональный и физический дискомфорт из-за лишнего веса, набранного во время работы в больнице в пандемию COVID-19. Девушка признается, что за полтора года постоянного стресса и несбалансированного питания поправилась почти на 23 килограмма.

Препарат Ozempic, который Шорр использовала для похудения по совету подруги, обходился ей в 150 долларов ежемесячно. Через несколько часов после первой инъекции она почувствовала неприятные симптомы со стороны ЖКТ: газообразование, спазмы, запоры и сильную тошноту. Несмотря на побочные эффекты, девушка продолжала прием препарата в течение следующих 11 месяцев.

Кажется, у меня были более серьезные побочные эффекты, чем у большинства, но позже я научилась бороться с ними

Мередит ШоррМедсестра
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В конце концов американке удалось сбросить лишние 23 килограмма, и в январе 2023 года она приняла решение отказаться от инъекций. Причиной стало желание создать семью: Шорр решила, что препарат обходится ей слишком дорого и сильно бьет по ее здоровью, из-за чего она не сможет родить детей.

Примерно через пять-шесть недель я стала ощущать постоянное чувство голода и какое-то время я была почти ненасытной

Мередит ШоррМедсестра

Спустя пять недель после прекращения лечения медсестра заметила, что потерянные килограммы стали возвращаться. На момент интервью она вновь поправилась на 4,5 килограмма. Это заставило ее пересмотреть рацион и стиль жизни в целом. Сейчас медсестра старается придерживаться сбалансированной диеты, чтобы сохранить полученный после инъекций результат.

Ранее терапевты Сара Джарвис и Зоуи Уотсон предупредили об опасности легкого похудения с помощью инъекций. Популярные среди звезд уколы могут вызвать острый панкреатит и другие проблемы со здоровьем.

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Екатерина Улитина
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