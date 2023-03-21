Медсестра испытала на себе тяжелые побочные эффекты похудения в стиле Кардашьян
Медсестра из США Мередит Шорр испытала тяжелые побочные эффекты после применения «уколов стройности» Ozempic. В интервью журналу People 25-летняя американка рассказала, как похудение в стиле Ким Кардашьян изменило ее жизнь.
Шорр решила испытать на себе «звездный» метод похудения в феврале 2022 года. К тому времени она ощущала эмоциональный и физический дискомфорт из-за лишнего веса, набранного во время работы в больнице в пандемию COVID-19. Девушка признается, что за полтора года постоянного стресса и несбалансированного питания поправилась почти на 23 килограмма.
Препарат Ozempic, который Шорр использовала для похудения по совету подруги, обходился ей в 150 долларов ежемесячно. Через несколько часов после первой инъекции она почувствовала неприятные симптомы со стороны ЖКТ: газообразование, спазмы, запоры и сильную тошноту. Несмотря на побочные эффекты, девушка продолжала прием препарата в течение следующих 11 месяцев.
Кажется, у меня были более серьезные побочные эффекты, чем у большинства, но позже я научилась бороться с ними
В конце концов американке удалось сбросить лишние 23 килограмма, и в январе 2023 года она приняла решение отказаться от инъекций. Причиной стало желание создать семью: Шорр решила, что препарат обходится ей слишком дорого и сильно бьет по ее здоровью, из-за чего она не сможет родить детей.
Примерно через пять-шесть недель я стала ощущать постоянное чувство голода и какое-то время я была почти ненасытной
Спустя пять недель после прекращения лечения медсестра заметила, что потерянные килограммы стали возвращаться. На момент интервью она вновь поправилась на 4,5 килограмма. Это заставило ее пересмотреть рацион и стиль жизни в целом. Сейчас медсестра старается придерживаться сбалансированной диеты, чтобы сохранить полученный после инъекций результат.
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