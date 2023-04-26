В российском регионе после сноса памятника ссыльным иностранцам начали проверку

Под Пермью полиция начала проверку по факту сноса памятника ссыльным литовцам и полякам

В Пермском крае сотрудники полиции начали проверку по факту сноса памятника репрессированным иностранцам. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Основанием для проверки стали сообщения в СМИ о демонтаже мемориала. Группа граждан из Литвы установила его в 2017 году на кладбище бывшего спецпоселения Галяшор. Туда в советские годы на лесозаготовки отправляли ссыльных, среди которых было много литовцев и поляков. Мемориал представлял собой стелу из дерева на бетонном основании, по ее сторонам были написаны 89 имен репрессированных. За состоянием памятника в российском регионе следили потомки ссыльных и правозащитники, официального статуса он не имел.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит информацию о захвате пиратами в Красном море яхты с командой из Петербурга.