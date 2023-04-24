СК проверит информацию о захвате пиратами яхты с россиянами в Красном море

СК проверит информацию о захвате пиратами в Красном море яхты с командой из Петербурга

В Санкт-Петербурге начали доследственную проверку после сообщений в СМИ о том, что переставших выходить на связь моряков прогулочного судна 30 minutes могли захватить в плен пираты. Об этом в понедельник, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Жена капитана судна из Санкт-Петербурга рассказала, что яхта с ее мужем, моряком и его женой пропала в водах Красного моря. По ее информации, всех членов экипажа взяли в плен пираты, последний раз их видели в Саудовской Аравии. К поиску российских моряков подключились местные свободные суда.

20 апреля СКР сообщил о смерти шестерых постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге, возбуждено дело.